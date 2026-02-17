قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

من أشهر أنواع الياميش.. تعرف على أضرار القراصيا

القراصيا
القراصيا
اسماء محمد

تعد القراصيا من أشهر أنواع الياميش المنتشرة في شهر رمضان فى مختلف الدول العربية حيث يمد الجسم بكم كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقضى على الشعور بالتعب بعد صيام يوم طويل.

وبالرغم من فوائد القراصيا العديدة إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الأضرار الصحية فى حالات معينة بالإضافة إلى أنها تعرض الجسم لمخاطر عديدة عند الاكثار منها.


ووفقا لموقع webmd نكشف لكم أهم أضرار تناول القراصيا فى رمضان خاصة عند الاكثار منها.


رغم أن الفوائد الصحية المحتملة لتناول القراصيا مشجعة، إلا أن هناك مخاطر واستشر طبيبك وخذ الأمور التالية في الاعتبار قبل استخدامها فى رمضان.

الإسهال والجفاف

قد يؤدي الإفراط في تناول القراصيا أو البرقوق المجفف إلى الإصابة بالإسهال أو تفاقمه، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والسوربيتول، وكلاهما له تأثير ملين على الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي


قد يؤدي تناول السكريات الكحولية المتعددة، مثل السوربيتول، لدى بعض الأشخاص إلى انتفاخ الأمعاء، والغازات، والغثيان الخفيف، وتقلصات المعدة المتوسطة إلى الشديدة ، أو القيء، وتحتوي القراصيا على 14.7 جرامًا من السوربيتول لكل 100 غرام، وقد يتسبب تناول 5 جرامات فقط من السوربيتول في الانتفاخ أما تناول 20 غرامًا أو أكثر من السوربيتول فقد يؤدي إلى تقلصات شديدة.

زيادة التعرض للأكريلاميد

الأكريلاميد مادة كيميائية تتكون طبيعيًا في الأطعمة عند تسخينها على درجة حرارة عالية، و تتشكل هذه المادة من تفاعل السكريات مع حمض أميني يُسمى الأسباراجين وعند تناول الأكريلاميد، قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

 يمكنك تقليل التعرض للأكريلاميد بقراءة الملصقات الغذائية بعناية أو اختيار البرقوق المجفف في درجات حرارة منخفضة.

حساسية القراصيا

قد يُسبب تناول القراصيا حكةً وحرقةً ووخزاً، وأحياناً تورماً في الفم واللسان والحلق ويحدث هذا عندما يتفاعل جهاز المناعة مع بروتينات معينة في الثمرة، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح البتولا.


 

القراصيا أضرار القراصيا رمضان شهر رمضان أضرار تناول القراصيا الياميش

