تحديد أول أيام شهر رمضان.. دول تعلن الأربعاء وأخرى الخميس

أعلنت عدة دول عربية وإسلامية وآسيوية وأسترالية مواعيد بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ/2026م، بعد انتهاء عمليات الرصد الشرعي والفلكي لهلال الشهر الفضيل، وسط تفاوت بسيط بين الدول في تحديد أول أيام الصيام.

الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت ولبنان واليمن وفلسطين رسميا أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد اعتماد الرؤية الشرعية للهلال.

الدول التي أعلنت الخميس أول أيام رمضان

في المقابل، أعلنت سلطات دينية وفلكية في عدة دول أن الخميس 19 فبراير 2026م سيكون أول أيام رمضان، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء:

ماليزيا وسنغافورة وبروناي والأردن: أكدت السلطات الدينية بعد عمليات التحري الشرعي والفلكي أن الهلال لم يثبت رؤيته، ليتم استكمال شهر شعبان 30 يومًا.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن الخميس أول أيام رمضان في جميع الولايات، استنادًا إلى الحسابات الفلكية لهلال رمضان وأوقات غروب الشمس.

وأكدت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان أن الهلال لن يكون مرئيًا مساء الثلاثاء، ليكون الخميس بداية الصيام.

كما أعلنت مكتب القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أن يوم الخميس هو أول أيام رمضان.

إندونيسيا، تركيا، اليابان: وحدت هذه الدول أيضًا يوم الخميس كبداية للشهر المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الثلاثاء.

التباين بين الدول

وأوضحت بعض التقارير أن دولًا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش ستتحرى الهلال مساء الأربعاء لتحديد ما إذا كان الخميس أو الجمعة هو أول أيام رمضان.