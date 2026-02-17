قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
اقتصاد

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي نيسان مصر لبحث خطط الشركة التوسعية

ولاء عبد الكريم

  التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة نيسان - مصر، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، إلى جانب جهود الدولة في توفير خطوط شحن مباشرة بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض تكاليف النقل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التوسعات المرتقبة للشركة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذا القطاع، فضلًا عن المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها السوق المصري من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية داعمة للتصدير.

وتابع الوزير: "ملتزمون بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة، واستثمارات نيسان تعكس فرصتنا في تعزيز الصناعة المحلية، رفع الإنتاج، ودخول الأسواق العالمية بقوة"

وشدد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة داخل مصر، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني، ويدعم استدامة الصناعة، ويسهم في رفع جودة المنتجات وخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية السيارات المصرية في الداخل والخارج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الوزارة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، ودعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "نؤكد التزام نيسان المستمر بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصبحت نيسان مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية، وتمكنت من تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى مختلف الأسواق الإفريقية. ويدعم الموقع الجغرافي المتميز لمصر خططنا التوسعية داخل القارة، كما نتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لتوسيع نطاق التصدير , بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، ودعم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والدولية. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان نيسان مصر عن تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقتنا في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي."

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف السابق يُودّع العاملين بالشكر ويُشيد بالقيادة الجديدة للمحافظة

استقرار حالة الطقس فى أسوان

محافظ أسوان يتابع استئناف حركة الملاحة النيلية بنطاق المحافظة بصورة طبيعية

ضبط لحوم غير صالحة في المنوفية

ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

