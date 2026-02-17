وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي نيسان مصر لبحث خطط الشركة التوسعية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة نيسان - مصر، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، إلى جانب جهود الدولة في توفير خطوط شحن مباشرة بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض تكاليف النقل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التوسعات المرتقبة للشركة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذا القطاع، فضلًا عن المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها السوق المصري من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية داعمة للتصدير.

وتابع الوزير: "ملتزمون بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة، واستثمارات نيسان تعكس فرصتنا في تعزيز الصناعة المحلية، رفع الإنتاج، ودخول الأسواق العالمية بقوة"

وشدد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة داخل مصر، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني، ويدعم استدامة الصناعة، ويسهم في رفع جودة المنتجات وخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية السيارات المصرية في الداخل والخارج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الوزارة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، ودعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "نؤكد التزام نيسان المستمر بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصبحت نيسان مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية، وتمكنت من تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى مختلف الأسواق الإفريقية. ويدعم الموقع الجغرافي المتميز لمصر خططنا التوسعية داخل القارة، كما نتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لتوسيع نطاق التصدير , بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، ودعم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والدولية. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان نيسان مصر عن تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقتنا في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي."