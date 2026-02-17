محافظ أسوان يتابع استئناف حركة الملاحة النيلية بنطاق المحافظة بصورة طبيعية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية، عقب إستقرار الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ على أنه يتم المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للأحوال الجوية .

الأحوال الجوية

فيما أوضح مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا ، بأنه بعد هدوء سرعة الرياح والتحسن النسبى للأحوال الجوية ومدى الرؤية الأفقية ، فقد تم عودة النشاط الملاحى فى المسطح المائى بنطاق الحدود الإدارية والجغرافية بصورة طبيعية .

ولفت بأنه طبقاً لقواعد الأمان أثناء الأبحار والمناورة والتراكى الآمن يتم إتخاذ كافة إحتياطيات الأمان وفقاً لقواعد الملاحة الأساسية .