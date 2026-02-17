التموين بالقاهرة تطمئن: جميع السلع متوفرة بشكل كامل ومفيش أي تاجر هيقدر يتحكم في الأسعار

أكد المهندس عبد الباسط عبدالنعيم وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة: “توجيهات الرئيس السيسي على رأسنا ومكلفين بتنفيذها، ودائما الرئيس يهتم بتوفير إحتياجات السلع الأساسية للمواطنين، وهذا هو الشغل الشاغل للدولة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “لدينا 25 حملة تموينية بالمحافظة تعمل على مدار اليوم لمراقبة كافة حركات تداول السلع التموينية والحرة، ولدينا غرفة عمليات رئيسية، ونتلقي طلبات وشكاوي المواطنين”.

وتابع: “تداول السلع الحرة يحكمها قوانين وقرارات وزارية رادعة، وكل عارض ملتزم بالإعلان عن الأسعار اللي بيبع بها، والإحتفاظ بفواتير تدل على مصدر تبادل السلعة”.

وأشار: “أطمئن جميع أهل مصر إن السلع التموينية متوفرة بشكل كامل، ومفيش أي تاجر هيقدر يتحكم في الأسعار أو يزوّدها على مزاجه”