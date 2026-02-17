قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أمير هشام : سيراميكا الافضل وعلي ماهر مدرب متميز

ميرنا محمود

علق إلاعلامي أمير هشام  علي تأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف .

و كتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.  :سيراميكا الافضل استحق التأهل على حساب الزمالك في بطولة كاس مصر.

و تابع :عمرو السولية فارق اوي مع الفريق،علي ماهر مدرب متميز،معتمد جمال كان غير موفق في ادارة المباراة النهاردة من بدايتها.

و أضاف :محمود بسيوني حكم المباراة مكانش افضل حاجة،لقطة مشادة حسام عبد المجيد مع عبد الله السعيد مش حلوة.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد اسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وأضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء في الدقيقة 60، عن طريق صديق أوجولا  بعد تسديدة من علامة الجزاء ولكن تصطدم بالقائم الأيسر.

وجاءت هجمة مهدرة بغرابة من أحمد حمدي من أمام المرمى بعد تمريرة بينية رائعة من خوان بيزيرا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من الدفاع في الدقيقة 5.

وأرسلت كرة عرضية من صديق أوجولا من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إسلام عيسى مررها بالرأس الى منتص المنطقة ولكن مرت من الجمع دون خطورة في الدقيقة 6.

وتوغل خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ومر بالكرة نحو المرمى ومن ثم حاول التسديد ولكن تغطية رائعة من الدفاع تمر الى ركلة مرمى في الدقيقة 8.

سيراميكا أمير هشام الزمالك

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
بورش تايكان
وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
صورة من الزيارة
