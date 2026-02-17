رمضان جانا .. مساجد الجيزة تتزين لاستقبال الشهر الكريم بأجواء روحانية | صور

أنهت مساجد محافظة الجيزة، الاستعداد لاستقبال شهر رمضان 2026 وضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.

وشهدت المساجد، أعمال نظافة وتجميل وصيانة مستمرة لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أجواء روحانية تليق بعظمة الشهر الكريم.

وأوضح الشيخ سيد عمارة مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن الاستعدادات شملت رفع كفاءة المساجد، مع تكثيف أعمال التطهير، صيانة المرافق، وضمان جاهزية جميع الخدمات لتوفير الراحة للمصلين وتمكينهم من أداء الشعائر بكل يسر وسكينة.

وأشار الشيخ سيد عمارة، أن روح التعاون بين الأئمة والعاملين ورواد المساجد تتجلى في هذه الجهود، بما يعكس مكانة المسجد في المجتمع ودوره في نشر القيم الإيمانية والأخلاقية.

وتأتي هذه الاستعدادات لتعكس بهجة واستقبال صادق لأيام الرحمة والمغفرة والبركة في الشهر الكريم.