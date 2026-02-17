أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

تهدد العين أمراض عديدة فى العصر الحديث بسبب انتشار التلوث والشاشات وسوء التغذية واتباع العديد من العادات الضارة لذا من المهم معرفة أسبابها للتمكن من تجنبها والحماية منها.



وذكر موقع dragarwal أكثر 10 أمراض تصيب العين وأسبابها وأهم الأعراض.



الحساسية



تختلف استجابة كل شخص للحساسية وقد تسبب الحساسية من حبوب اللقاح، أو جزيئات الغبار، أو الحيوانات الأليفة، أو العفن، تهيجًا واحمرارًا في العينين ويحدث هذا عادةً عندما تحفز الحساسية إفراز الهيستامين في الجسم، مما يؤدي إلى تورم الأوعية الدموية في العينين.

جفاف العين



عندما لا تُنتج العينان كمية كافية من الدموع أو تتبخر الدموع بسرعة كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى جفاف العين وتهيجها واحمرارها ويُعدّ الحدّ من استخدام الشاشات، وأخذ فترات راحة متكررة لإراحة العينين، وارتداء نظارات الكمبيوتر عند استخدام الشاشات، العلاج الأكثر فعالية لجفاف العين.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

التهاب الملتحمة ، المعروف أيضاً باسم العين الوردية، هو التهاب يصيب الغشاء الرقيق الذي يبطن الجفن ويغطي الجزء الأبيض من العين، أي الصلبة. وقد يكون بكتيرياً أو فيروسياً أو تحسسياً، وغالباً ما يؤدي إلى احمرار وتهيج العين .

إجهاد العين الرقمي



قد يؤدي الاستخدام المفرط للشاشات إلى تقليل معدل الرمش، مما يسبب جفاف العينين وإجهادهما واحمرارهما. وتُعد هذه الحالة شائعة بين الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات.

التهاب الجفون



التهاب الجفن، المعروف أيضاً باسم التهاب الجفون، هو التهاب يصيب حواف الجفن ويحدث عادةً نتيجة عدوى بكتيرية أو أمراض جلدية مثل قشرة الرأس أو الوردية، وتشمل الأعراض احمراراً وحرقة وتقشراً حول الجفون.

تهيج العدسات اللاصقة



قد يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة أو عدم تنظيفها بشكل صحيح إلى تهيج العين واحمرارها وقد ينتج عن تهيج سطح العين شعور بعدم الراحة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

جسم غريب أو إصابة في العين



قد تتسبب جزيئات الغبار أو الرموش أو الإصابات العرضية للعين في تهيجها واحمرارها والتهابها. يُنصح بغسل العين فورًا، ولكن إذا استمرت الأعراض، فيجب مراجعة الطبيب على الفور.

التهاب العنبية



يشير التهاب العنبية إلى التهاب الطبقة الوسطى من العين (الطبقة العنبية) ويسبب احمرارًا وتهيجًا في العين مصحوبًا بألم وتشوش في الرؤية وقد يرتبط باضطرابات المناعة الذاتية، ويتطلب عناية طبية فورية.

الجلوكوما



يُعدّ انسداد الزاوية الحاد ، أو الجلوكوما، حالة طبية طارئة ترتفع فيها ضغط العين فجأة وتشمل الأعراض احمرار العين وتهيجها ، وألمًا شديدًا، وتشوش الرؤية، والغثيان وإذا تُركت دون علاج لفترة طويلة، فقد تؤدي إلى فقدان البصر.

المهيجات البيئية



قد يتسبب الدخان والتلوث وحبوب اللقاح والرياح القوية والغبار أو التعرض للأبخرة الكيميائية في تهيج العين واحمرارها ويمكن أن يساعد ارتداء النظارات الواقية والحد من التعرض لهذه العوامل في تقليل الأعراض.