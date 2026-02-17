رئاسة حي جنوب الغردقة: ضبط أعمال خرسانية مخالفة بطريق الحجاز ومصادرة خلاطة أسمنت

ضبطت رئاسة حي جنوب الغردقة أعمال بناء وصب خرسانة مخالفة بطريق الحجاز الرئيسي، وتم إيقاف الأعمال فورًا ومصادرة المعدات المستخدمة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة أو أي مخالفة إشغال، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وأكد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أنه خلال الجولة الصباحية داخل نطاق الحي تم رصد أحد المواطنين يقوم بأعمال بناء وصب خرسانية، وبالفحص تبين عدم وجود التراخيص اللازمة سواء رخصة مهمات عمارة أو رخصة إشغال، بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، والتي تمثلت في مصادرة "خلاطة أسمنت" كانت تستخدم في تنفيذ الأعمال دون تصريح.

وشدد اللواء أحمد جبر على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للبناء العشوائي أو الإضرار بالسلامة الإنشائية للعقارات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال ترميم أو بناء، حفاظًا على سلامة الجميع.