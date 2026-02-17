أحمد موسى : التموين والزراعة ومستقبل مصر مثلث الأمن الغذائي في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر ساهم في توفير مليون طن من القمح، مضيفا أن موقع المشروع في مكان مميز للغاية.



واضاف موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن مشروع مستقبل مصر يحقق التنمية الزراعية المستدامة للسلع الاستراتيجية، متابعا أن احدث التقنيات في الزراعة يتم استخدامها في هذا المشروع.



وتابع أحمد موسى، أن التموين والزراعة ومستقبل مصر مثلث الأمن الغذائي في مصر، لافتا إلى أن يتم استخدام احدث المعدات والالات الحديثة في منظومة الري بهذا المشروع.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن :"مشروع مستقبل مصر بيتحارب وحتى يقال إنه فشل، وعلينا الحذر من هذا الأمر"، مستدركا أن مشروع مستقبل مصر تجربة فريدة ونجحت في توفير الخير للمصريين.



