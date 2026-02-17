أحمد موسى: تكليفات من الرئيس السيسي لتوفير السلع على مستوى الجمهورية

هنأ الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه" على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نستعد لشهر التسامح والمحبة والقيام، شهر الدعاء والعمل الصالح، وده اللي بنعمله طول الوقت، ولكن شهر رمضان له مكانة خاصة عندنا".

وأضاف أن رمضان شهر التسامح والكرم والخير يمر علينا بأمن وأمان وسلام، موضحًا أن الدولة المصرية تستعد للشهر الكريم لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ولن يحدث أن يكون شخص بدون فطار أو سحور.

وتابع : "الرئيس السيسي عقد اجتماعًا للاطمئنان على السلع والأسواق، واطمأن على سلع معارض أهلا رمضان، كما أن وزارة التموين تستعد لتوزيع 2.5 مليون حقيبة رمضانية".

وأشار إلى أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي لتوفير السلع على مستوى الجمهورية، مع متابعة مستمرة، وتوفير المنافذ في المحافظات والمدن والقرى، مؤكدًا أن 27 محافظة لها الحق في وجود هذه السلع.

وأوضح أن الرئيس السيسي شدد على محاسبة من يغالون في الأسعار، مع التركيز على مراقبة اللحوم والدواجن، كما وافق على إطلاق مشروع "كاري أون" الذي يقدم منتجات نظيفة ومتنوعة بأسعار مناسبة، ليصبح علامة وزارة التموين التجارية في كافة محافظات الجمهورية، مع ضمان فرز أول وأسعار أقل من المحلات الكبيرة والمعروفة.