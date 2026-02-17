مفيش حاجة ناقصة| أحمد موسى: الدولة استعدت لشهر رمضان بشكل جيد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهر رمضان له مكانة لدينا جميعا وهو الشهر الفضيل وشهر التعبد والكرم والإحسان وكله خير ونفحات.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمحاسبة كل من يبالغ في أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نفذت استعدادا لشهر رمضان و"مافيش حاجة ناقصة".

تابع الإعلامي أحمد موسى، أن السلع الغذائية في معارص اهلا رمضان بنسبة تخفيض 15٪، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اطلقت علامة "كاري اون" كمشروع قومي لتوحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية.