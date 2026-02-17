منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان

أعلنت قناة دى إم سى عرض مسلسل “كان ياما كان” للنجم ماجد الكدواني، ومسلسل “منّاعة” لـ هند صبري على شاشتها فى النصف الأول من موسم رمضان والذى يبدأ بعد غد الخميس.



تدور أحداث مسلسل مناعة في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية "التي تلعبها هند صبري " التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.



أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.