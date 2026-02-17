قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

اسماء محمد

يرغب العديد من الأطفال فى الصيام خلال شهر رمضان ويحتاج هذا اهتمام خاص بنوعية الطعام المقدم لهم لمنع تعرضهم لأى مضاعفات خاصة مع قدوم موسم الدراسة فى الصيام.

قالت الدكتورة نشوى شرف ، استشاري السموم وعلاج الأطفال، يحتاج الأطفال خلال صيام رمضان إلى التغذية بشكل صحى ومناسب لطبيعة أجسامهم فى هذه المرحلة العمرية خاصة أثناء الدراسة.

البروتين والتمر 

 

وأضافت نشوى فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد الإخباري، أن التمر من الأشياء الأساسية فى إفطار رمضان للكبار والصغار ولكن بجانبه يجب تناول البروتين بكمية كافية ويمكن إدخاله فى أشياء عديدة مثل القطايف فيمكن مزج حلوى بها لبن مثل المهلبية والقشطة مع القليل من المكسرات ولكن يجب الانتباه لعدم إعطاء الأطفال كمية كبيرة من السكر بالإضافة إلى تناول البروتين من خلال اللحوم والبيض والجبن.

ما الذي يحدث للجسم عند تناول التمر قبل الطعام؟


فوائد المكسرات 


اللوز غني بالمعادن والعناصر الغذاية المفيدة وعين الجمل غني بفيتامين هـ يمنع الهبوط والتعب والاجهاد خلال العمل والدراسة للاطفال ومفيد للقلب والمناعة والاظافر والجلد والشعر ويحافظ على مستوى السكر فى الدم ويمنع صداع الصيام.


أما عين الجمل فيه أوميجا 3 حلو قوى للمناعة والصداع ويعطى طاقة ويمكن تناول قطعة  أو اتنين من القطايف المحشية به بالإضافة إلى فوائد المشمش المجفف والتين المجفف.

أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات

كمية المكسرات

بالرغم من فوائد المكسرات العديدة إلا أنها تشكل خطورة على الجسم عند الإكثار منها ويمكن أن تعرضه لمشاكل عديدة مثل أمراض الكلى وزيادة الوزن لذا من المهم معرفة الكمية المناسبة من المكسرات للأطفال وهى بحجم يد الطفل تقريبا وتقسم على مدار الوجبات كلها.
 

وأكدت نشوى على ضرورة تناول الأطفال للوجبات الرئيسية فى رمضان والاهتمام بالحصول على جميع العناصر الأساسية بشكل متوازن كالبروتين والخضار والنشويات الصحية مع اعطاء اهتمام خاص لوجبة السحور والاهتمام بإدخال الفول والزبادى أو اللبن فيها بجانب الخضروات الورقية أو الخيار وتجنب المخللات .

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

