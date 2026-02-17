أليخاندرو جارناتشوةيشارك جمهوره رحلته لمعالم مصر السياحية

شارك الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي، جمهورة صورا خلال رحلته السياحية في مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام



وظهر أليخاندرو جارناتشو، من أمام أهرامات الجيزة ،بالاضافة الي أحدي شواطئ مدينة الغردقة،مما حازت الصور علي تفاعل و اعجاب متابعيه.

وكانت قد شهدت مباراة تشيلسي وهال سيتي التي أقيمت فى إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي موجة إعتقالات للمشجعين في مدرجات ملعب المباراة.

واكتسح فريق تشيلسي نظيره هال سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية تشيلسي كل من بيدرو نيتو (هاتريك) وإستيفاو في الدقائق 40، 51، 59، 71.

ووفق تقارير إعلامية فإن اعتقالات جديدة في لقاء كأس الاتحاد بين هال سيتي وتشيلسي لبعض من جماهير هال سيتي بداعي هتافات بمصطلحات السخرية من مجتمع المـثـليين ووصفهم بعدم الرجولة.

وأفادت التقارير أن نادي هال سيتي أعلن بشكل رسمي أن عدة مشجعين تم إلقاء القبض عليهم خلال مباراة تشيلسي فى كأس الاتحاد النجليزي بعد ما تم رصد هتافات تمييزية في المدرجات قبل وبعد نصف الوقت.