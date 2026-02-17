قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
رياضة

أليخاندرو جارناتشوةيشارك جمهوره رحلته لمعالم مصر السياحية

أليخاندرو جارناتشو
أليخاندرو جارناتشو
ميرنا محمود

شارك الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي، جمهورة  صورا خلال رحلته السياحية في مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام 


وظهر أليخاندرو جارناتشو، من أمام أهرامات الجيزة ،بالاضافة الي أحدي شواطئ مدينة الغردقة،مما حازت الصور علي تفاعل و اعجاب متابعيه.

وكانت قد شهدت مباراة تشيلسي وهال سيتي التي أقيمت فى إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي موجة إعتقالات للمشجعين في مدرجات ملعب المباراة.

واكتسح فريق تشيلسي نظيره هال سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية تشيلسي كل من بيدرو نيتو (هاتريك) وإستيفاو في الدقائق 40، 51، 59، 71.

ووفق تقارير إعلامية فإن اعتقالات جديدة في لقاء كأس الاتحاد بين هال سيتي وتشيلسي لبعض من جماهير هال سيتي بداعي هتافات بمصطلحات السخرية من مجتمع المـثـليين ووصفهم بعدم الرجولة.
وأفادت التقارير أن نادي هال سيتي أعلن بشكل رسمي أن عدة مشجعين تم إلقاء القبض عليهم خلال مباراة تشيلسي فى كأس الاتحاد النجليزي بعد ما تم رصد هتافات تمييزية في المدرجات قبل وبعد نصف الوقت.

