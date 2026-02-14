بيدرو نيتو يشيد بعقلية تشيلسي

أعرب البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير على هال سيتي بنتيجة 4-0، وتأهل الفريق إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن عقلية الفريق كانت وراء هذا الأداء المميز.

وقال نيتو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لتشيلسي: «سعيد جدًا، وعقلية الفريق كانت مذهلة. جئنا إلى ملعب صعب وحققنا الفوز برباعية خارج الديار. هذه المسابقة ليست سهلة، لذلك نحن سعداء بالتأهل إلى الدور التالي. ولأكون صريحًا، في الهدف الثاني لم أكن متأكدًا إذا كنت أنا من سجله أم لاعب آخر، وفي نهاية المباراة سألت الحكم عن ذلك، وأخبرني أن لي الحق في الكرة».

وأضاف: «الأهم بالنسبة لي هو تأهلنا، قدمنا أداءً رائعًا ضد فريق صعب خارج ملعبنا، وأعتقد أن الفوز كان مستحقًا تمامًا».

وتعتبر هذه المباراة نقطة مميزة في مسيرة نيتو، حيث سجل أول هاتريك له مع الفريق الأول، ما جعلها لحظة خاصة بالنسبة له، وقال: «هذا أول هاتريك لي في مسيرتي مع الفريق الأول، يعني لي الكثير. سأواصل العمل على التفاصيل الدقيقة لضمان استمرار تحسن الفريق، وإسعاد الجماهير وزملائي بالمزيد من الأهداف مثل هذه».

وسجل نيتو أهدافه في الدقائق 40 و51 و71، فيما أضاف ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 59، ليختتم تشيلسي المباراة بفوز كبير يعكس تطور أداء الفريق هذا الموسم.