هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
زيلينسكي: أشعر ببعض الضغط من ترامب.. وننتظر تنازلات روسية في جنيف

فرناس حفظي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يشعر بـ"قدر من الضغط" بعد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع مسار محادثات السلام، مجدداً التأكيد على ضرورة أن تقدم موسكو "تنازلات ملموسة" خلال جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف.


وخلال ندوة ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح زيلينسكي أنه مستعد للمضي في انتخابات رئاسية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهرين، قائلاً: "امنحونا هدنة، وسنُجري الانتخابات"، مشيراً إلى أن كييف لا تزال تبدي مرونة في عدد من الملفات.


وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لا تستطيع القبول بحلول تقوم على التخلي عن أراضٍ أو سكان كـ"تسوية"، مضيفاً أنه لم يسمع حتى الآن أي تنازلات جدية من الجانب الروسي، في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.


وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد في جنيف يومي 17 و18 فبراير، بصيغة ثلاثية تضم روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الوفد الروسي سيرأسه فلاديمير ميدينسكي.


وشدد زيلينسكي على أهمية الضمانات الأمنية طويلة الأمد، محذراً من أن تقسيم أوكرانيا لن يمنع اندلاع حرب جديدة، واصفاً هذا الطرح بـ"الوهم"، في ظل استمرار المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع المستمر منذ عام 2022.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو

