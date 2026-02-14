زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء الانتخابات حال الاتفاق على وقف إطلاق النار

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف مستعدة لإجراء الانتخابات إذا ضمنت الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال زيلينسكي خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن إنه : "بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الروسي فلاديمير بوتين لضمان وقف إطلاق النار، وسيقوم برلماننا بتعديل القانون، وسنجري الانتخابات.. إذا أراد الأمريكيون والروس إجراء انتخابات في أوكرانيا، فنحن منفتحون على ذلك".

في وقت سابق، نفى زيلينسكي التقارير التي أفادت بنيته الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رفض زيلينسكي إجراء الانتخابات بأنه استهزاء بالأوكرانيين.