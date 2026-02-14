وزارة الأوقاف تحيي ذكرى رحيل كروان الإنشاد الشيخ سيد النقشبندي

تحيي وزارة الأوقاف اليوم ذكرى وفاة أحد أعمدة الابتهال الديني في العالم الإسلامي، المبتهل الكبير الشيخ سيد محمد النقشبندي رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه في مثل هذا اليوم ١٤ من فبراير ١٩٧٦م، بعد مسيرة عطاء زاخرة في خدمة القرآن الكريم والمدائح النبوية.

وُلد الشيخ النقشبندي في ٧ من يناير ١٩٢٠م بقرية دميرة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في بيئة قرآنية خالصة؛ حيث حفظ كتاب الله في سن مبكرة، وصقل موهبته الربانية بالذكر والإنشاد، ليمزج في أدائه بين قوة الصوت وعمق الخشوع، ما جعل منه ظاهرة فريدة في تاريخ الإنشاد الديني.

وقد ارتبط صوت الشيخ "النقشبندي" في وجدان الملايين بالسكينة والروحانية، لا سيما من خلال ابتهالاته الخالدة عبر إذاعة القرآن الكريم، حيث استطاع بأسلوبه المميز أن يجعل من الابتهال جسراً يصل القلوب بخالقها.

وإننا في وزارة الأوقاف، إذ نستعيد اليوم سيرة هذا الرمز الجليل، لنتضرع إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للمكتبة الإسلامية من تراث صوتي فريد، سائلين المولى أن يكون هذا الإرث نوراً له، ونبراساً للأجيال القادمة من المخلصين في حسن الأداء وعذوبة التلاوة.

رحم الله الشيخ سيد محمد النقشبندي، وجزاه عن الإسلام خير الجزاء.