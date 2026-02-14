مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

رجحت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين يوم الاثنين بعد غد، وستشمل تغيير نحو 17 محافظا، وكانت آخر حركة تغيير للمحافظين تمت في يوليو 2024.

وأكدت المصادر تجديد الثقة لنحو 6 محافظين، مع نقل بعضهم إلى محافظات أخرى، كما رجحت تعيين نحو 19 نائبا للمحافظين.

ومن المتوقع تصعيد عدد من النواب الحاليين لمنصب محافظ، وإقصاء آخرين، واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه على تقارير أداء المحافظين، ويراجع الأسماء لوضع اللمسات الأخيرة خلال ساعات.

هل يتم عرض حركة المحافظين على مجلس النواب؟

ولا يتطلب القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، فوفقاً للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون اشتراط موافقة برلمانية.

وينص القانون على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.

كما أشارت المصادر إلى أن الحركة موسعة ويرحل عدد كبير من المحافظين، بينهم محافظ القليوبية والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط، والجيزة، واسيوط وجنوب سيناء، ونقل محافظ الوادي الجديد لمحافظة أخرى وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات، في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.