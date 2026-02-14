قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

مجلس المحافظين
مجلس المحافظين
كتب محمود مطاوع

رجحت مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين يوم الاثنين بعد غد، وستشمل تغيير نحو 17 محافظا، وكانت آخر حركة تغيير للمحافظين تمت في يوليو 2024.

وأكدت المصادر تجديد الثقة لنحو 6 محافظين، مع نقل بعضهم إلى محافظات أخرى، كما رجحت تعيين نحو 19 نائبا للمحافظين.

ومن المتوقع تصعيد عدد من النواب الحاليين لمنصب محافظ، وإقصاء آخرين، واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه على تقارير أداء المحافظين، ويراجع الأسماء لوضع اللمسات الأخيرة خلال ساعات.

هل يتم عرض حركة المحافظين على مجلس النواب؟

ولا يتطلب القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، فوفقاً للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون اشتراط موافقة برلمانية.

وينص القانون على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.

كما أشارت المصادر إلى أن الحركة موسعة ويرحل عدد كبير من المحافظين، بينهم محافظ القليوبية والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط، والجيزة، واسيوط وجنوب سيناء، ونقل محافظ الوادي الجديد لمحافظة أخرى وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات، في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم

الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

