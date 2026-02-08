4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل

كشف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن التعديل الوزاري المرتقب يتضمن 4 مفاجآت مهمة.

وقال عبر حسابه على "إكس" اليوم الأحد: «أربع مفاجآت هامة في التعديل الوزاري القادم الذي سيعرض علي مجلس النواب الثلاثاء القادم.. التعديل الجديد مرتبط بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق».

وأضاف بكري: «هناك تصعيد لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة، وبعد التشكيل الوزاري هناك حركة محافظين واسعة».

وتعتبر حركة المحافظين المزمع إجرائها لضمان استكمال المشروعات القومية والتنموية، السادسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستشمل تغيير عدد من المحافظين القدامى، وتعيين نواب جدد من الشباب وفق توجيهات الرئيس السيسي في فتح المجال السياسي أمام الشباب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الإخطار الموجه إلى النواب، أهمية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد نظرًا لطبيعة الموضوع المطروح على جدول أعمال الجلسة، وما يتطلبه من مشاركة كاملة من أعضاء المجلس.

وأكدت الأمانة العامة، حرصها على انتظام أعمال المجلس وسير الجلسات وفق الأطر الدستورية واللائحية، بما يحقق الصالح العام ويخدم القضايا ذات الأولوية.