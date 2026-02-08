قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد عن سقوط الزمالك أمام زيسكو: خسارة صعبت الموقف
ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة
طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

رفع الجيش السوري، علم الجمهورية العربية السورية فوق مطار القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد، مساء اليوم الأحد، عقب استلامه؛ تنفيذا لبنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي “عمر الحصري”، أن تسلم مطار القامشلي؛ يشكل خطوة سيادية وتنموية مفصلية، ويعزز السلامة الجوية ويدعم التنمية الاقتصادية والخدمية.


 

وقال الحصري، في تدوينة عبر منصة "إكس،: إن عودة مطار القامشلي تعيد ربط شمال شرقي سوريا بالمنظومة الوطنية للطيران، وتوحد إدارة الأجواء والمطارات ضمن إطار مؤسسي واحد، بما يعزز السلامة الجوية ويدعم التنمية الاقتصادية والخدمية.

ووثق مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رفع العلم فوق مطار القامشلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الداخلية السورية بأن وفدا من الوزارة ممثلا في قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة “العميد مروان العلي”، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ العقيد أحمد الأحمد، عقد اجتماعا مع قوات "قسد" لتسلم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة استكمالا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد".

الجيش السوري الحسكة قوات سوريا الديمقراطية مطار القامشلي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السلامة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية: سمعان الشيخ كان شاهدا على تحقيق وعود الله

الدكتورة إيمان كريم والنائبة سحر البزار

القومي لذوي الإعاقة ولجنة العلاقات الخارجية بالنواب يناقشان سبل التعاون المشترك

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الثلاثاء المقبل

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد