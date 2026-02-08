الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي

رفع الجيش السوري، علم الجمهورية العربية السورية فوق مطار القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد، مساء اليوم الأحد، عقب استلامه؛ تنفيذا لبنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي “عمر الحصري”، أن تسلم مطار القامشلي؛ يشكل خطوة سيادية وتنموية مفصلية، ويعزز السلامة الجوية ويدعم التنمية الاقتصادية والخدمية.





وقال الحصري، في تدوينة عبر منصة "إكس،: إن عودة مطار القامشلي تعيد ربط شمال شرقي سوريا بالمنظومة الوطنية للطيران، وتوحد إدارة الأجواء والمطارات ضمن إطار مؤسسي واحد، بما يعزز السلامة الجوية ويدعم التنمية الاقتصادية والخدمية.

ووثق مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رفع العلم فوق مطار القامشلي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الداخلية السورية بأن وفدا من الوزارة ممثلا في قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة “العميد مروان العلي”، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ العقيد أحمد الأحمد، عقد اجتماعا مع قوات "قسد" لتسلم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة استكمالا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد".