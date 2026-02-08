قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

زلزال سياسي.. رئيس التجمع يحيل 11 قيادي بالحزب للتحقيق لفصلهم| أسماء

السيد عبد العال رئيس حزب التجمع
السيد عبد العال رئيس حزب التجمع
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب التجمع عن أن السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أحال 11 قيادي في حزب التجمع للتحقيق وأصدر توصية بفصلهم خلال اجتماع الأمانة العامة القادمة لحزب التجمع منهم 4 أمناء محافظات في حزب التجمع للتحقيق وهم أمين حزب التجمع في الإسماعيلية أيمن جلال وحسن جبارة أمين حزب التجمع في الشرقية ومحمد طنبولي أمين حزب التجمع في الدقهلية و أمين حزب التجمع في سوهاج حمادة فرغل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أحال 4 أعضاء في المكتب السياسي لحزب التجمع وهم الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي بحزب التجمع و الدكتور محمد رفعت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأحمد السيد حسن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع و محمد عبد الحليم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.

وأحال كلا من مارك مجدي عضو أمانة اتحاد الشباب بحزب التجمع وأكرم جلال أمين شباب حزب التجمع في الدقهلية والقيادي البارز خالد الزير عضو هيئة عليا في محافظة الدقهلية ومرشح الحزب سابقا في البرلمان.

وأشارت إلى أن سبب إحالة 11 قيادى بحزب التجمع إلى التحقيق والتوصية بفصلهم هو قيامهم بمهاجمة السيد عبد العال رئيس حزب التجمع على جروبات حزب التجمع وأنهم يطالبونه بالرحيل من حزب التجمع وأنه لايعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع منذ 8 شهور ، وأنه حارب كل قيادات حزب التجمع التي طالبته بالإلتزام بلائحة حزب التجمع.

وأصدر سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.

وجاء قرار فصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع بسبب خلافات بينه وبين سيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

حزب التجمع السيد عبد العال اجتماع الأمانة العامة القادمة لحزب التجمع رئيس حزب التجمع المكتب السياسي لحزب التجمع

