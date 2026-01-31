حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق

تقدّم سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، باسم قيادات وأعضاء الحزب، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي، بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا تقدير حزب التجمع للدور الوطني والتاريخي الذي لعبه حزب الوفد عبر مسيرته الطويلة في دعم الحركة الوطنية المصرية والدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وجاء نص البيان على النحو التالي: الدكتور السيد البدوي تحية طيبة وبعد،

يسرني، باسم قيادات وأعضاء حزب التجمع، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم برئاسة حزب الوفد العريق، هذا الحزب الوطني الذي شكّل عبر تاريخه الطويل أحد أعمدة الحركة الوطنية المصرية، وحمل على عاتقه الدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وأضاف: إن الانتخابات التي تابعناها باهتمام تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الفائز الحقيقي فيها هو حزب الوفد ذاته، بتراثه النضالي العريق، وتاريخه الوطني المشرف، وقدرته الدائمة على تجديد نفسه، والالتفاف حول رموزه وقياداته المنتخبة بإرادة حرة ومسؤولة.

وقال: يبارك حزب التجمع فوزكم المستحق، تقديرًا لدوركم الوطني المعروف، ولما قدمتموه من جهود في قيادة الحزب خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها مصر وشعبها، حيث كانت البلاد في أمسّ الحاجة إلى قوى سياسية وطنية تتحلى بالحكمة، وتوازن بين الحفاظ على استقرار الدولة والدفاع عن قيم الديمقراطية والتعددية.

و ثمّن حزب التجمع الدور التاريخي لحزب الوفد في دعم الحياة الحزبية والعمل الوطني المشترك، فإنه يتطلع إلى استمرار التنسيق والحوار بين القوى الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن، ويعزز مسار الدولة المدنية الديمقراطية، ويحقق تطلعات الشعب المصري في التقدم والعدالة والحرية.