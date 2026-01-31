قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
برلمان

حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

تقدّم سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، باسم قيادات وأعضاء الحزب، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي، بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا تقدير حزب التجمع للدور الوطني والتاريخي الذي لعبه حزب الوفد عبر مسيرته الطويلة في دعم الحركة الوطنية المصرية والدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وجاء نص البيان على النحو التالي: الدكتور السيد البدوي تحية طيبة وبعد،

يسرني، باسم قيادات وأعضاء حزب التجمع، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم برئاسة حزب الوفد العريق، هذا الحزب الوطني الذي شكّل عبر تاريخه الطويل أحد أعمدة الحركة الوطنية المصرية، وحمل على عاتقه الدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وأضاف: إن الانتخابات التي تابعناها باهتمام تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الفائز الحقيقي فيها هو حزب الوفد ذاته، بتراثه النضالي العريق، وتاريخه الوطني المشرف، وقدرته الدائمة على تجديد نفسه، والالتفاف حول رموزه وقياداته المنتخبة بإرادة حرة ومسؤولة.

وقال: يبارك حزب التجمع فوزكم المستحق، تقديرًا لدوركم الوطني المعروف، ولما قدمتموه من جهود في قيادة الحزب خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها مصر وشعبها، حيث كانت البلاد في أمسّ الحاجة إلى قوى سياسية وطنية تتحلى بالحكمة، وتوازن بين الحفاظ على استقرار الدولة والدفاع عن قيم الديمقراطية والتعددية.

و ثمّن حزب التجمع الدور التاريخي لحزب الوفد في دعم الحياة الحزبية والعمل الوطني المشترك، فإنه يتطلع إلى استمرار التنسيق والحوار بين القوى الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن، ويعزز مسار الدولة المدنية الديمقراطية، ويحقق تطلعات الشعب المصري في التقدم والعدالة والحرية.

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع رئاسة حزب الوفد الاستقلال الديمقراطية

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الجارية بـ مدينة حدائق أكتوبر

تعاون مشترك

شراكة مصرية يونانية لتعزيز الصناعات الإبداعية وخلق فرص عمل للشباب

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

