هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
اقتصاد

وزير البترول يوجه بضرورة وضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية

اجتماع وزير البترول مع شركة إينى
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن «إنبي» تمثل صرحًا وطنيًا بارزًا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات فنية متميزة، أهلتها لتنفيذ المشروعات الهندسية الكبرى والعمل كمقاول عام وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشاد بدور الشركة كسفير لقطاع البترول خارج مصر، بما يعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ مشروعات بالدول العربية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن دورها المحوري داخل مصر في تنفيذ مشروع سفن التغييز، والذي أسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد خطة خمسية تتسق مع استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتواكب التوسع في مشروعات دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ومن بينها مشروع ربط حقول الغاز القبرصية بمصر، إلى جانب وضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية.

من جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة «إنبي»، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، من أبرزها مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني «أنوبك»، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا من السولار.

وأضاف أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والدولي، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال عام 2025 نحو 1.34 مليار دولار، استحوذت المشروعات الخارجية على 97% منها، بما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع خط أنابيب لصالح «أدنوك البرية» بطول يقارب 500 كيلومتر، بما يدعم كفاءة منظومة نقل الطاقة ويعزز السلامة التشغيلية.

كما وقعت الشركة أحد أهم تعاقداتها في دولة الإمارات لتنفيذ مشروع محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال لصالح «أدنوك»، فيما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات هامه في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع «أرامكو»، من بينها إنشاء أربعة من أكبر الخزانات عالميًا ضمن مشروع C3/C4، إلى جانب توسعات الخزانات بمحطة الجعيمة، والتي تضمنت تركيب مضخات تُعد من الأكبر في قطاع البترول.

وأكد أن الشركة تستهدف دخول أسواق جديدة، حيث تأهلت للمنافسة على مشروعات في أذربيجان وسلطنة عمان والكويت وليبيا ونيجيريا وأنجولا، كما تم اختيارها ضمن أربع شركات عالمية لتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على إدارة المشروعات لصالح «سوناطراك» الجزائرية.

وفي سياق متصل، أوضح أن «إنبي» تضع السلامة والصحة المهنية في صدارة أولوياتها، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 130 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، مدعومة بتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستباق المخاطر.

وفي إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة، أشار إلى تنفيذ مشروع محطة كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول، دعمًا لجهود الاستدامة وخفض الانبعاثات.

كما استعرض جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومنها إنشاء مدرسة «إنبي» للتكنولوجيا التطبيقية، والتي استقبلت أول دفعة من الطلاب عام 2025 لإعداد كوادر فنية متخصصة.

وفي مجال الحوكمة والاستدامة، انضمت «إنبي» إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومبادرة تمكين المرأة (WEPs)، كما شاركت في مبادرة Renew MENA بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وتُوّجت هذه الجهود بتحقيق إنجازات في التصنيفات الدولية، حيث سجلت الشركة أعلى تصنيف لها ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR، كما فازت بجائزة MEED لأفضل مشروع طاقة في مصر لعام 2025 عن مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح «جابكو».

كما دخلت «إنبي» لأول مرة تصنيفات MEED Projects، محققة المركز العاشر ضمن أفضل 20 شركة مقاولات عربية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز العاشر ضمن أفضل 15 شركة مقاولات رئيسية في دولة الإمارات.

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

محافظ دمياط

دمياط .. تقييم أداء عمل الوحدات المحليه بمراكز ومدن المحافظة

محافظ دمياط

لاستقبال عيد الفطر .. حملات رقابية على الأسواق بدمياط

محافظ دمياط

في زيارة لها | محافظ دمياط : مكتبة مصر العامة صرح ومنارة ثقافية

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد