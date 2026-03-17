وزير البترول يوجه بضرورة وضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن «إنبي» تمثل صرحًا وطنيًا بارزًا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات فنية متميزة، أهلتها لتنفيذ المشروعات الهندسية الكبرى والعمل كمقاول عام وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشاد بدور الشركة كسفير لقطاع البترول خارج مصر، بما يعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ مشروعات بالدول العربية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن دورها المحوري داخل مصر في تنفيذ مشروع سفن التغييز، والذي أسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد خطة خمسية تتسق مع استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتواكب التوسع في مشروعات دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ومن بينها مشروع ربط حقول الغاز القبرصية بمصر، إلى جانب وضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية.

من جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة «إنبي»، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، من أبرزها مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني «أنوبك»، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا من السولار.

وأضاف أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والدولي، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال عام 2025 نحو 1.34 مليار دولار، استحوذت المشروعات الخارجية على 97% منها، بما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع خط أنابيب لصالح «أدنوك البرية» بطول يقارب 500 كيلومتر، بما يدعم كفاءة منظومة نقل الطاقة ويعزز السلامة التشغيلية.

كما وقعت الشركة أحد أهم تعاقداتها في دولة الإمارات لتنفيذ مشروع محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال لصالح «أدنوك»، فيما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات هامه في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع «أرامكو»، من بينها إنشاء أربعة من أكبر الخزانات عالميًا ضمن مشروع C3/C4، إلى جانب توسعات الخزانات بمحطة الجعيمة، والتي تضمنت تركيب مضخات تُعد من الأكبر في قطاع البترول.

وأكد أن الشركة تستهدف دخول أسواق جديدة، حيث تأهلت للمنافسة على مشروعات في أذربيجان وسلطنة عمان والكويت وليبيا ونيجيريا وأنجولا، كما تم اختيارها ضمن أربع شركات عالمية لتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على إدارة المشروعات لصالح «سوناطراك» الجزائرية.

وفي سياق متصل، أوضح أن «إنبي» تضع السلامة والصحة المهنية في صدارة أولوياتها، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 130 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، مدعومة بتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستباق المخاطر.

وفي إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة، أشار إلى تنفيذ مشروع محطة كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول، دعمًا لجهود الاستدامة وخفض الانبعاثات.

كما استعرض جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومنها إنشاء مدرسة «إنبي» للتكنولوجيا التطبيقية، والتي استقبلت أول دفعة من الطلاب عام 2025 لإعداد كوادر فنية متخصصة.

وفي مجال الحوكمة والاستدامة، انضمت «إنبي» إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومبادرة تمكين المرأة (WEPs)، كما شاركت في مبادرة Renew MENA بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وتُوّجت هذه الجهود بتحقيق إنجازات في التصنيفات الدولية، حيث سجلت الشركة أعلى تصنيف لها ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR، كما فازت بجائزة MEED لأفضل مشروع طاقة في مصر لعام 2025 عن مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح «جابكو».

كما دخلت «إنبي» لأول مرة تصنيفات MEED Projects، محققة المركز العاشر ضمن أفضل 20 شركة مقاولات عربية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز العاشر ضمن أفضل 15 شركة مقاولات رئيسية في دولة الإمارات.