طريقة إعداد خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير

يبحث المواطنون عن طريقه صناعه خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير، والذي يصنع من مزيج من الخبز المصنوع من مزيج دقيق القمح ودقيق الشعير خيارا غذائيا متوازنا يجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم المميز، حيث يوفر الألياف والعناصر المفيدة للجسم، إلى جانب قوام شهي مناسب لمختلف الوجبات.

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة

المكونات

1 كوب حليب دافئ

½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب زيت

1 ملعقة كبيرة زبادي

4¼ كوب دقيق قمح كامل

طريقة التحضير

أولا تجهيز العجين

تخلط المكونات السائلة (الحليب والماء) مع السكر والخميرة، وتترك لعدة دقائق حتى تتفاعل. يضاف الزيت والزبادي، ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع الملح مع الاستمرار في العجن، حتى تتكون عجينة لينة وناعمة وغير لاصقة بجوانب الوعاء. تعجن لمدة من 5 إلى 7 دقائق للحصول على قوام مثالي.

تشكل العجينة على هيئة كرة، وتدهن بقليل من الزيت، ثم توضع في وعاء مدهون وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ثانيا التشكيل والراحة

بعد التخمير، يضغط على العجينة لإخراج الهواء، ثم تقسم إلى كرات متوسطة الحجم. تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق حسب السمك المطلوب، ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة. تغطى وتترك لترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثالثا الخبز

يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 مئوية، ثم تخبز الأرغفة من الأعلى والأسفل حتى تنتفخ وتأخذ لونا ذهبيا. يمكن الاستعاضة عن الفرن باستخدام خبازة كهربائية أو طهيها في مقلاة على النار.

أخيرا

يحفظ الخبز داخل منشفة نظيفة فور خروجه من الفرن للحفاظ على طراوته، ثم يقدم.

طريقة عمل دقيق القمح مع دقيق الشعير

المكونات

½ كيلو دقيق شعير منخول

½ كيلو دقيق قمح منخول

1 ملعقة كبيرة خميرة خبز

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عسل

للتزيين

خليط من نخالة القمح وحبوب الشعير المجروشة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يمزج دقيق القمح مع دقيق الشعير، ثم تضاف الخميرة والملح والعسل، وتقلب المكونات جيدا.

يضاف الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة تميل قليلا للالتصاق باليد.

في المرحلة الأخيرة، تضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتعجن مرة أخرى حتى تتشربه العجينة بالكامل.

تترك العجينة لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، ثم تقسم إلى كرات متساوية الحجم. تغمس كل كرة سريعا في الماء، ثم تغطى بخليط نخالة القمح وحبوب الشعير المجروشة لإضفاء قوام ونكهة مميزة.

ترص الكرات في صينية فرن، مع الضغط عليها قليلا لتسطيحها، ثم تترك لتختمر مرة أخرى لفترة قصيرة.

تخبز في فرن مسخن مسبقا حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا شهيا.

تقديم



يقدم الخبز ساخنا أو دافئا، ويعد خيارا مثاليا لوجبات صحية ومتوازنة.

طريقة عمل خبز الشعير بدون دقيق أبيض

يعد خبز الشعير خيارا صحيا مثاليا لمن يسعون إلى تقليل استهلاك الدقيق الأبيض والاعتماد على بدائل أكثر فائدة للجسم، حيث يتميز باحتوائه على الألياف والعناصر الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

ونقدم لكم طريقة سهلة لتحضيره في المنزل بمكونات بسيطة، بناء على طلب متابعي الصفحة.

المكونات

2 كوب من دقيق الشعير

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

¾ كوب من الماء (كوب إلا ربع)

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من بذور الكتان

ملعقة كبيرة من بذور عباد الشمس

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يخلط دقيق الشعير مع البيكنج بودر والملح جيدا.

تضاف بذور الكتان وبذور عباد الشمس، ثم تقلب المكونات حتى تتجانس.

بعد ذلك، يضاف الماء وزيت الزيتون تدريجيا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة، وتترك لترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

يتم بعد ذلك تشكيل العجينة وفردها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم توضع في فرن مسخن مسبقا حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.

يقدم خبز الشعير ساخنا كخيار صحي ولذيذ يناسب مختلف الوجبات، ويمكن تناوله مع الأطعمة المتنوعة كبديل مغذ للخبز التقليدي.