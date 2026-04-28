أزهري: خبز الشعير ولحوم الدجاج والأرانب من أبرز أطعمة النبي

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن نمط غذاء النبي محمد ﷺ اتسم بالبساطة والاعتدال، موضحًا أن غالب طعامه كان من خبز الشعير، إلى جانب تناوله بعض أنواع اللحوم مثل لحم الدجاج ولحم الأرنب، التي قُدمت له كهدية وكانت تُطهى غالبًا مشوية.

وأشار إلى أن هذا النمط الغذائي يعكس قيم الزهد والاعتدال في الإسلام، بعيدًا عن الإسراف أو الإفراط في الطعام.

وأضاف أن الماء يُعد عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، مؤكدًا أهمية شرب الماء ودوره الحيوي في صحة الإنسان، وأن السنة النبوية دعت إلى الاهتمام به باعتباره ضرورة للحياة والحفاظ على صحة الجسد.