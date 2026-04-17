أزهري: مساهمة الزوجة في العفش صدقة منها على زوجها والقائمة ليست من الدين

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية تُحمّل الزوج وحده مسؤولية تجهيز بيت الزوجية، مشددًا على أن الزوجة غير مُلزمة بالمساهمة في هذه التكاليف.

مشاركة العروس في تجهيز المنزل

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة

وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، إن مشاركة العروس في تجهيز المنزل، إن حدثت، تكون من باب التطوع وليس الوجوب، موضحًا: «لو ساهمت تبقى صدقة منها على زوجها، لكن ده مش فرض عليها شرعًا».

وانتقد الشيخ ما وصفه بالعادات الاجتماعية التي تُثقل كاهل الأسر، خاصة ما يتعلق بقائمة المنقولات ومبالغ التجهيز، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تمت بصلة إلى تعاليم الدين، بل تُعد من التقاليد التي تحتاج إلى مراجعة.

وأشار إلى أن المغالاة في تكاليف الزواج أصبحت سببًا رئيسيًا في تعقيد الأمور أمام الشباب، داعيًا إلى العودة لجوهر الشريعة الإسلامية التي تقوم على التيسير، والتخلي عن العادات التي تعرقل إتمام الزواج وتزيد الأعباء المالية دون مبرر.