ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على التأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال

تحدث الناقد الرياضي أحمد جلال عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة البرازيل في آخر التجارب الودية قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته على قدرة منتخب الفراعنة على الذهاب بعيدًا في المونديال.

وقال أحمد جلال، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد،: «اتحاد الكرة لم يتحمل نفقات إقامة منتخب مصر خلال مباراة مصر والبرازيل، والدولة المصرية لم تدفع مليمًا في استعدادات المنتخب لكأس العالم».

وأشار جلال إلى أنه كان هناك مقترح لمواجهة المكسيك بدلًا من البرازيل، ولكن الاختيار وقع على منتخب البرازيل لأنه الأقوى والاستعداد الأفضل لمنتخب مصر.

وأكد جلال أن منتخب البرازيل يبقى دائمًا مرشحًا للفوز بكأس العالم في كل نسخة.

ورأى جلال أن تشكيل منتخب مصر في مواجهة البرازيل سيكون هو التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر نهائيات كأس العالم ومباراة بلجيكا على وجه التحديد.

وحول ما يقوم به حسام حسن من عمل مع منتخب مصر، قال جلال: «حسام حسن من أكثر الناس اللي محمد صلاح استريح معاه في تدريب منتخب مصر، والعلاقة رائعة بين الإثنين وهو ما دفع محمد صلاح للتصريح أثناء كأس أمم أفريقيا 2025 إن هذا أفضل معسكر له مع المنتخب في مسيرته».

وأكد جلال أن منتخب مصر قادر على تحقيق أول فوز في تاريخ المنتخب في كأس العالم، مضيفًا: «لو منتخب مصر الأمور مشيت معاه هو قادر على التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم»