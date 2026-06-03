منتخب مصر للناشئين يصل مطار القاهرة بعد برونزية أمم أفريقيا والتأهل للمونديال

وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، قادمة من المغرب عقب مشاركته الناجحة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أنهاها بالحصول على الميدالية البرونزية وحجز مقعده في نهائيات كأس العالم للناشئين المقررة في قطر بنهاية العام الجاري.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم 3، بإنهاء إجراءات المنتخب عقب وصوله على متن طائرة مصر للطيران القادمة من كازابلانكا، وكان في استقبالهم وفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، تقديرًا لما حققه اللاعبون والجهاز الفني من نتائج مميزة خلال البطولة القارية.



ونجح منتخب مصر للناشئين، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، في الفوز على منتخب المغرب صاحب الضيافة، في لقاء تحديد المركز الثالث، وانتزع الميدالية البرونزية.

وتعد هذه هي ثاني ميدالية يحصدها منتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، وجاءت بعد غياب 29 عامًا غاب خلالها الفراعنة الصغار عن منصة التتويج، حيث كان أول إنجازاته الفوز بالميدالية الذهبية والتتويج بلقب البطولة في نسخة 1997 بدولة بوتسوانا، تحت قيادة المدرب الراحل الدكتور جمال محمد علي.



