محمد صلاح: هدفي كتابة التاريخ مع منتخب مصر في كأس العالم.. وآمن بنفسك تحقق حلمك

أكد محمد صلاح كابتن منتخب مصر أنه كان يحلم بالمشاركة في كأس العالم منذ سنوات طويلة، خاصة بعدما فشل المنتخب الوطني في التأهل خلال فترة الجيل الذهبي، مشيرًا إلى أن المنتخب كان يعاني وقتها من عقدة الصعود إلى المونديال.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية، إن هدفه في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة هو الوصول مع منتخب مصر إلى مرحلة أبعد من التي حققها الفراعنة في المشاركات السابقة، مؤكدًا أن طموحات المنتخب أصبحت أكبر خلال الفترة الحالية.

ووجه قائد المنتخب الوطني رسالة إلى الشباب المصري، قال فيها: «آمن بنفسك، وكن واثقًا أنك قادر على تحقيق حلمك يومًا ما»، مؤكدًا أن الثقة بالنفس والاجتهاد هما الطريق لتحقيق النجاح.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.