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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: ديشان نجح في إبقاء منتخب الديوك في صدارة كرة القدم العالمية

ديدييه ديشان
ديدييه ديشان
أ ش أ

أشاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالمدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، بمناسبة اختتام مشواره مع "الديوك" عقب مونديال 2026، مثمنًا المسيرة الاستثنائية التي قضاها على رأس الجهاز الفني منذ عام 2012.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أنه تحت قيادة ديشان على مدار أربعة عشر عامًا، استعاد المنتخب الفرنسي مصداقيته واحترامه وحب جماهيره، مع الحفاظ على موقعه في قمة كرة القدم العالمية؛ حيث تُوّج بلقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021، وبلغ عدة نهائيات كبرى، محققًا مستوى من الاستقرار يفوق المعدلات المعتادة.

وأضاف البيان أن ديشان، الذي سيغادر منصبه خلال أيام قليلة، يطوي صفحة ربع قرن من الالتزام الاستثنائي في خدمة المنتخب الفرنسي وكرة القدم الفرنسية، في مسيرة ستظل محفورة في تاريخ المؤسسة والبلاد.

وأوضح أن ديشان جسّد قيم الانضباط والصرامة وروح الجماعة وحب القميص الأزرق، ولم تقتصر بصمته على خوض 185 مباراة وتحقيق 120 انتصارًا، بل نجح أيضًا في ترسيخ ثقافة الأداء والمسؤولية، التي ستبقى مرجعًا للأجيال المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أن ديشان ساهم في بروز العديد من اللاعبين الدوليين، ووحّد أجيالًا مختلفة حول قيم راسخة، وعزز العلاقة الفريدة بين الشعب الفرنسي ومنتخبه الوطني.

ولفت البيان إلى أن ديشان، بصفته قائد المنتخب المتوج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، ثم مديرًا فنيًا متوجًا بكأس العالم بعد عشرين عامًا، يحتل مكانة استثنائية في تاريخ الكرة الفرنسية، مؤكدًا أن قلة من الأشخاص قدموا للقميص الأزرق ما قدمه لاعبًا ومدربًا.

وأكد الاتحاد أن بصمة ديشان ستظل راسخة، سواء في مركز التدريب الوطني “كليرفونتين” أو في قلوب ملايين المشجعين والمتطوعين، معربًا عن امتنانه اللامحدود له.

من جانبه، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل مباراة ديشان الأخيرة مع فرنسا، التي أُقيمت أمس السبت وانتهت بخسارة أمام إنجلترا بنتيجة (6-4) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026، الشكر إلى ديشان بمناسبة اختتام مشواره مع المنتخب.

وقال ماكرون: “تُطوى الليلة صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية. شكرًا لك يا ديدييه ديشان على الانتصارات الأسطورية، وعلى المشاعر الجياشة، وعلى قيادة منتخبنا «البلوز» لسنوات عديدة وإثارة حماس فرنسا. أربعة عشر عامًا: جيل ديشان”.

ويُعد ديشان أحد أنجح المدربين في تاريخ المنتخب الفرنسي، إذ قاده للتتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، وبلوغ نهائي مونديال 2022 في قطر، إضافة إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية 2021.

ومن المقرر أن يعلن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اسم المدرب الجديد للمنتخب قبل نهاية يوليو الجاري، وسط توقعات قوية بتولي زين الدين زيدان المهمة اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.


 

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان مونديال 2026

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