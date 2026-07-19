الشباب والرياضة بالغربية تواصل حملات التفتيش على حمامات السباحة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم تنفيذ حملات المرور الميداني على حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية، لمتابعة تطبيق منظومة حوكمة حمامات السباحة، والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المترددين وتوفير بيئة رياضية آمنة.

توجيهات الشباب والرياضة

وجاء ذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، وبناء على تعليمات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أجرت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ضمت الدكتورة أمل فهمى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد السباعي معاون وكيل الوزارة للشؤون الرياضيه ، ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية، وإدارتي الشباب والرياضة، والإدارة الهندسية، بجولة تفقدية شملت حمامات السباحة بنادي طنطا الرياضى ونادى السكة الحديد ونادى ستى كلوب ونادى سبورتينج كاسل .

انتظام منظومة التشغيل

وخلال الجولة، تابعت اللجنة انتظام منظومة التشغيل داخل حمامات السباحة، وراجعت سجلات التشغيل، ومدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتأكد من وجود المنقذين المؤهلين والحاصلين على الشهادات المعتمدة، إلى جانب متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بمنظومة الحوكمة.

كما رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية، ووجهت بسرعة تلافيها، مع استمرار المتابعة لضمان تنفيذها وفقًا للضوابط المعتمدة.

توجيهات وكيل الشباب والرياضة

وأكد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة الوزارة للمتابعة والرقابة الميدانية على جميع حمامات السباحة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس اشتراطات الأمن والسلامة أو الضوابط المنظمة للتشغيل.

وأضاف أن المديرية تتابع بصورة مستمرة استكمال منظومة كاميرات المراقبة، وتوفير خدمات الإنترنت داخل حمامات السباحة، بما يعزز منظومة الرقابة وسرعة الاستجابة لأي طارئ، فضلًا عن الالتزام الكامل بالأكواد الفنية والهندسية المعتمدة، واستمرار أعمال الصيانة الدورية، وتوفير العدد الكافي من المنقذين المؤهلين.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وشدد على استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على جميع حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، وحرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.