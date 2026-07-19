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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطينية في قصف للاحتلال شرق غزة

حي الزيتون
حي الزيتون
أ ش أ

استشهدت مواطنة فلسطينية، الليلة، في قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب مجموعة من الفلسطينيين في الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطنة فلسطينية، وإصابة مواطنين آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قتلت، 5 مواطنين بينهم 3 أطفال، في قصف على حي النصر غرب مدينة غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، استشهد 1,144 وأصيب أكثر من 3,700 آخرين، فيما جرى انتشال 802 جثمان.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساكن المواطنين في بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، وسرقوا ثلاث رؤوس من الماشية.

وقال الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل اسامة مخامرة لـ"وفا": هاجم مستوطنون مسلحون وبحماية قوات الاحتلال مسكني المواطنين صلاح ابراهيم شناران وعبد الرحمن شناران في واد الرخيم جنوب يطا، وسرقوا ثلاث رؤوس من الماشية من داخل حظيرتهم، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المكان، ولم يبلغ عن اصابات.

وإثر ذلك أصيب الطفل ياسين محمد شناران بالتشنج من الخوف، وتم نقله لتلقي العلاج.

كما حاول مستوطنون مسلحون وتحت حماية جنود الاحتلال سرقه أغنام في منطقة واد اجحيش ببلدة السموع جنوب الخليل، الا ان المواطنين تصدوا لهم وطردوهم.

مواطنة فلسطينية قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون

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