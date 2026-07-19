الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد ، 6 فلسطينيين من مدن ومحافظات الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم شابين من بلدة قباطية جنوب جنين ،عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما ، كما اعتقلت ثلاثة شبان من قرية المغير شرق رام الله عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

يأتي هذا الاعتقال بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأحد، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء فيها، واعتقلت الشاب (18 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه.