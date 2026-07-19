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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع سير العمل بالمنشآت الطبية

الدكتور محمد عبد الهادي
الدكتور محمد عبد الهادي
أ ش أ

تابع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور محمد عبد الهادي، انتظام سير العمل بجميع المنشآت الصحية التابعة للفرع، والاطمئنان على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالكفاءة والجودة المطلوبة، والموقف التشغيلي داخل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الإدارات الفنية بمقري الفرع في طور سيناء وشرم الشيخ، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتزامن مع يوم العمل عن بُعد تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب مدير الفرع الدكتور هاني العزبي لمراجعة تقارير الأداء اليومية وما تم رصده من ملاحظات خلال أعمال المتابعة الميدانية، وذلك في إطار الحرص على ضمان استمرارية العمل ومتابعة الأداء التشغيلي بكفاءة.

كما ناقش الاجتماع مدى الالتزام بخطط التشغيل، واستعداد الفرق الطبية والإدارية للتعامل مع مختلف متطلبات العمل، إلى جانب متابعة مؤشرات الانضباط الإداري، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتأكيد على سرعة الاستجابة لأي تحديات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء أهمية استمرار التنسيق بين الإدارات الفنية والمنشآت الصحية، بما يضمن الحفاظ على معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية، مشددًا على أن تطبيق نظام العمل عن بُعد لا يؤثر على كفاءة المتابعة أو انتظام الخدمات، في ظل الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة التي تتيح التواصل الفوري واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأداء داخل جميع المنشآت الصحية، مع تكثيف التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الجاهزية التشغيلية ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار محافظة جنوب سيناء.

الهيئة العامة للرعاية الصحية جنوب سيناء الدكتور محمد عبد الهادي

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