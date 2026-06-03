طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل

أسندت مهمة إدارة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب البرازيل إلى طاقم تحكيم مكسيكي، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل".

وأعلنت الشركة المنظمة لودية منتخب مصر و البرازيل ، عن الاتفاق مع طاقم مكسيكي لإدارة المباراة المقرر لها يوم ٦ يونيو من الشهر الجاري بمدينة أوهايو الأمريكية .



حكام مباراة مصر والبرازيل

ويقود المباراة الحكم المكسيكي أدوناي إسكوبيدو كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه إبراهيم مارتينيز حكمًا مساعدًا أول، وماكسيمليانو جوميز حكمًا مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين الأمريكي مالك بدوي حكمًا رابعًا، بينما يتولى الأمريكي خوسيه كارلوس ريفيرو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ويعاونه لوكاس سبالا كحكم فيديو مساعد.