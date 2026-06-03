منتخب مصر يواصل التدريبات قبل مواجهة البرازيل الودية.. صور

يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة المدرب حسام حسن، استعداداته لمواجهة البرازيل الودية، التي سيخوضها الفراعنة ضمن تحضيراته النهائية لمسابقة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري.

وشارك الإعلامي هشام حنفي لقطات من تدريبات المنتخب قبل مواجهة البرازيل الودية.

وخاض منتخب مصر اليوم تدريبات بدنية قوية، في الجيم قبل ودية البرازيل استعدادًا لبطولة كأس العالم.

كما خاض لاعبو المنتخب جولة مشي خفيفة استمرت لمدة 10 دقائق في شوارع المدينة التي يقيم بها الفريق، ضمن الروتين اليومي الذي يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية البدنية وتنشيط العضلات، إلى جانب المساعدة على التأقلم مع الأجواء وفارق التوقيت قبل انطلاق البطولة.

ويحرص الجهاز الفني على تطبيق برنامج متكامل للاعبين يجمع بين التدريبات الفنية والبدنية وفترات الاستشفاء، لضمان الوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض عدد من المباريات التحضيرية المهمة خلال معسكره الحالي، في إطار التجهيز للمشاركة المرتقبة في المونديال، حيث يطمح الفراعنة إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج مميزة أمام كبار منتخبات العالم.

وتسود حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، الذين يواصلون العمل بجدية استعدادًا لتمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة على الساحة العالمية خلال النسخة المقبلة من كأس العالم.