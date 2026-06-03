شوبير عن عدد أفراد بعثة منتخب مصر في أمريكا: الأمر لا يستحق "الضجة والهيصة"

علق الإعلامي أحمد شوبير شوبير، على الهجوم الأخير على قرار اتحاد الكرة بسفر عدد كبير ضمن بعثة منتخب مصر، مؤكدًا أن بعثات المنتخبات الكبرى تضم أعدادا أكبر من الأفراد.

وقال شوبير، خلال تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن بعثة منتخب مصر تضم 59 فردًا، بينما وصلت بعثة منتخب البرازيل إلى 86 فردا.

وأضاف أن وجود طباخ أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ضمن البعثة أمر طبيعي، طالما أن لكل فرد دورًا يؤديه داخل المنظومة.

وأوضح شوبير أن السفر مع المنتخبات والفرق الكبرى ليس أمرا جديدا .

وأشار إلى أن مشاركة بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الرحلات الرسمية لا تمثل أزمة طالما أنها تتم في إطار العمل الإداري المرتبط بالمنتخب.

واختتم شوبير ، أن عدد أفراد بعثة منتخب مصر ليس مبالغا فيه، معتبرا أن الأمر لا يستحق "الضجة والهيصة.