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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف موقف أفشة من البقاء في الأهلي ومفاجأة بشأن كباكا

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بملف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاصة فيما يخص اللاعبين العائدين من الإعارة ومستقبل بعض العناصر المرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تواصل دراسة عدد من الملفات المهمة لإعادة هيكلة قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل توجه داخل النادي نحو تجديد الدماء وخفض متوسط أعمار اللاعبين

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء إن محمد مجدي أفشة عاد للنادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته بنادي الاتحاد السكندري، وهدفه هو الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأضاف شوبير أن الأهلي لم يحسم قراره بعد بشأن أفشة، مشيرا إلى أن هناك خطة تُدرس من أجل النزول بمعدل الأعمار في الفريق، مؤكدا: «محدش يعرف إيه اللي ممكن يحصل في النقطة دي بشأن النزول بمعدل الأعمار. ومن تأكدت عودته للنادي الأهلي حاليا هو أحمد خالد كباكا الذي كان معارا لنادي زد».

وتابع: «الأهلي سيجد معاناة شديدة في إنهاء التعاقدات مع عدد كبير من اللاعيبن يصل لـ 17 لاعب.. والأهلي عنده مشكلة كبيرة في ملف أفشة».

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي الاتحاد السكندري أفشة أحمد خالد كباكا

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