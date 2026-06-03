إمام عاشور يخطر الأهلي بانتظار عروض من فرنسا وأمريكا بعد المونديال

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات جديدة بشأن مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال فاروق، خلال برنامجه "البريمو" المذاع عبر قناة TEN إن اللاعب أخطر إدارة الأهلي بأنه يضع ملف الاحتراف الخارجي ضمن أولوياته، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من بعض الأندية بمتابعته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأضاف أن إمام عاشور أبلغ مسؤولي الأهلي بتلقيه معلومات من وكيله آدم وطني بشأن وجود اهتمام من أندية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاقد معه في حال ظهوره بمستوى مميز مع منتخب مصر في كأس العالم، وهو ما قد يفتح الباب أمامه لخوض تجربة احترافية جديدة.