لاعب طلائع الجيش على أعتاب الأهلي أو بيراميدز

أشاد علي حمدي، لاعب طلائع الجيش، بالإمكانات التي يمتلكها زميله خالد عوض، مؤكدًا أنه من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بفضل سرعته وقدراته الدفاعية المميزة، إلى جانب شخصيته القوية داخل الملعب.

وأوضح حمدي، خلال ظهوره في برنامج "هنا القاهرة" عبر قناة "أون سبورت"، أن خالد عوض يملك مقومات تؤهله للعب في صفوف الأندية الكبرى، مشيرًا إلى تميزه في تنفيذ الكرات العرضية والتزامه الكبير خلال التدريبات.

وعن مستقبل اللاعب، أكد حمدي أنه لا يستطيع الجزم بالوجهة المقبلة لخالد عوض، لكنه أشار إلى أن فرص استمراره مع طلائع الجيش في الموسم الجديد تبدو ضعيفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب بات قريبًا من خوض تجربة جديدة، مرجحًا انتقاله إلى أحد القطبين الأهلي أو بيراميدز خلال الفترة المقبلة.