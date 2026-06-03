وائل جمعة يحدد مطالبه قبل قبول منصب مدير الكرة بالأهلى

وضع وائل جمعة، نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، 3 شروط للموافقة على تولى منصب مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالأهلى، خلفًا لوليد صلاح الدين، الذى تم توجيه الشكر له عن الفترة التى قضاها مع الفريق، على رأسها عدم التدخل فى قراراته ومنحه صلاحيات واسعة فى ضبط الالتزام داخل غرفة خلع الملابس، وتعيين منسق عام للفريق حلقة وصل بينه وبين إدارة النادى، والمساواة ماليًا بما كان يتقاضاه مدير الكرة السابق.

وينتظر وصول جمعة، خلال الساعات المقبلة، للاجتماع مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادى لمناقشة عدة أمور تخص الفريق والاتفاق على التفاصيل المتعلقة بعمل مدير الكرة، والمطالب التى حددها جمعة لقبول المنصب، ومنها تعديل لائحة الفريق وتنظيم عملية الظهور الإعلامى للاعبين بالشكل الذى يحافظ على حالة الاستقرار.



جاء اختيار وائل جمعة للمنصب بعد مشاورات جرت بين المسؤولين بالنادى، حيث تم الاستقرار عليه نظرا لخبرته، حيث سبق له تولى منصب مدير الكرة بعد اعتزاله وقت وجود الإسبانى كارلوس جاريدو على رأس القيادة الفنية، وتولى المنصب مع منتخب مصر خلال حقبة البرتغالى كارلوس كيروش.

يأتى هذا فى الوقت الذى تتواصل فيه عملية البحث عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق وذلك من خلال توسيع دائرة البحث لاختيار الأفضل لتجنب تكرار سيناريو التعاقدات الأخيرة مع المدربين والتى دفعت الإدارة لتوجيه الشكر لهم بعد فترة قصيرة نظرا لتراجع النتائج والأداء.

وترغب إدارة النادى فى حسم ملف المدرب الجديد من أجل تحديد موعد عودة الفريق لبدء الإعداد للموسم الجديد، وكذلك إتمام الصفقات الجديدة المزمع ضمها للفريق بالإضافة إلى حسم الراحلين والعائدين من الإعارة.

كان الفريق قد حصل على راحة سلبية مفتوحة عقب نهاية الموسم، دون تحديد موعد للعودة فى ذلك الوقت، فى ظل توقف المنافسات لفترة طويلة بسبب إقامة بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، إلى جانب عدم حسم موقف المدير الفنى الدنماركى ييس توروب.

وغادر «توروب» القاهرة خلال الأيام الماضية برفقة جهازه المعاون متجها إلى بلاده لقضاء إجازته بدون أن يحسم موقفه بالرغم من رغبة النادى فى توجيه الشكر له بعد انتهاء الموسم.