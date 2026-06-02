شوبير يكشف مفاجأة بالأهلي.. رحيل وليد صلاح الدين واقتراب وائل جمعة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مهمة داخل النادي الأهلي تتعلق بإعادة ترتيب بعض المناصب الإدارية في قطاع كرة القدم، ضمن خطة الإدارة للاستعداد للموسم الجديد.



وأوضح شوبير أن وليد صلاح الدين أنهى مهمته رسميًا داخل القلعة الحمراء، بعدما عقد سيد عبد الحفيظ جلسة معه خلال الساعات الماضية، تم خلالها توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في منصبه، لتنتهي بذلك علاقته الإدارية بالنادي في الوقت الحالي.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي يواصل العمل على إعادة هيكلة بعض الملفات الإدارية والرياضية، بهدف توفير أفضل الظروف للفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم المقبل، الذي يشهد العديد من الاستحقاقات المحلية والقارية.

وفي السياق نفسه، أكد شوبير أن وائل جمعة أصبح المرشح الأقرب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، في ظل وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن إتمام الاتفاق بشكل رسمي قريبًا.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تولي وائل جمعة المنصب قد يكون مسألة وقت فقط، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة داخل النادي.