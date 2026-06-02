أحمد شوبير عن انجاز منتخب الناشئين : مصر مليئة بالمواهب .. ومحمد عبيد رجل مباراة المغرب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمستوى منتخب مصر للناشئين بعد الفوز على المغرب بنتيجة هدفين دون رد وتحقيق الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب أشرك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة ونجح في الفوز على المغرب بعد خسارة مرتين في تصفيات شمال أفريقيا وخلال البطولة في دور المجموعات

وتابع : محمد عبيد رجل المباراة بعد تصديه لأكثر من تسديدة للاعبي منتخب المغرب ، ومصر مليئة بالنجوم والانجاز الأكبر كان سنة 1997.

وواصل : غياب مصر عن الانجازات في المرحلة السنة تحت 17 سنة منذ 29 عام جعل البرونزية ثاني أفضل انجاز في تاريخ مصر بهذه المرحلة

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : بدأنا البطولة بشكل غير جيد بتعادل أمام أثيوبيا قبل تحقيق نتائج إيجابية في ربع النهائي والخروج بدور نصف النهائي بركلات الترجيح