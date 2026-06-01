قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استخراج كعب العمل إلكترونيا.. خطوات الحصول على شهادة القيد في 24 ساعة

استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026.. خطوات الحصول على شهادة القيد خلال 24 ساعة
استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026.. خطوات الحصول على شهادة القيد خلال 24 ساعة
عبد الفتاح تركي

تواصل منصة مصر الرقمية تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين بهدف تسهيل الحصول على المستندات الرسمية دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.

ويأتي في مقدمة هذه الخدمات إمكانية استخراج شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيًا خلال 24 ساعة، وهي من الوثائق المهمة التي تطلبها العديد من الشركات ضمن ملفات التعيين والتوظيف.

ويشهد البحث عن طريقة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة بين الشباب الباحثين عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، في ظل التوسع المستمر في الخدمات الرقمية التي توفر الوقت والجهد وتُسهّل إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت.

واقرأ أيضًا:

كعب العمل

خطوات استخراج شهادة القيد إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الحصول على شهادة القيد إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح تقديم الطلب واستكمال الإجراءات بشكل كامل عبر الإنترنت.

وتبدأ الخطوة الأولى بتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «تسجيل الدخول» من أعلى يسار الشاشة، وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على المنصة، يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال اختيار «فتح حساب جديد» وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

وبعد الانتهاء من إجراءات إنشاء الحساب وتفعيل البيانات المطلوبة، تظهر الصفحة الرئيسية للمنصة أمام المستخدم، ومن خلالها يتم اختيار «تصفح الخدمات» الموجودة أعلى يمين الشاشة بجوار اسم الموقع.

ومن القائمة الجانبية التي تضم الجهات والخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا، يتم الضغط على «وزارة العمل»، ثم اختيار خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، وبعد ذلك استكمال جميع البيانات والخطوات المطلوبة حتى نهاية الطلب للحصول على الشهادة الإلكترونية.

أهمية شهادة القيد في التعيين والتوظيف

تُعد شهادة القيد أو «كعب العمل» من المستندات الأساسية التي تطلبها جهات العمل المختلفة عند التقديم للوظائف، حيث تُستخدم ضمن ملف التعيين لإثبات قيد الباحث عن العمل لدى الجهات المختصة.

كعب العمل

كما تساعد هذه الوثيقة في تنظيم بيانات الباحثين عن فرص العمل وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالتوظيف، وهو ما يجعل استخراجها من الخطوات المهمة التي يحرص عليها المتقدمون لشغل الوظائف المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.

شروط استخراج شهادة القيد إلكترونيًا

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على شهادة القيد إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

ويشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها، كما يجب إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة.

كذلك لا يُقبل التسجيل في حال وجود نقص في البيانات الأساسية المطلوبة أو عند عدم استكمال الملف الشخصي بشكل كامل، إذ تُعد دقة البيانات واستيفاء المعلومات من المتطلبات الرئيسية لإتمام الخدمة بنجاح.

مزايا الحصول على كعب العمل عبر الإنترنت

أتاحت الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين إمكانية استخراج العديد من الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية المختلفة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتخفيف التكدس داخل المكاتب الخدمية.

كعب العمل

وتُعد خدمة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا من أبرز الخدمات التي وفرتها منصة مصر الرقمية، حيث تمنح المواطنين وسيلة سهلة وسريعة للحصول على المستند المطلوب واستكمال أوراق التعيين في وقت قياسي، بما يتوافق مع جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.

شهادة القيد استخراج شهادة القيد إلكترونيا كعب العمل 2026 منصة مصر الرقمية طريقة استخراج كعب العمل شهادة القيد وزارة العمل استخراج كعب العمل أونلاين خدمات منصة مصر الرقمية شروط استخراج شهادة القيد أوراق التعيين 2026 استخراج شهادة القيد خلال 24 ساعة التسجيل في منصة مصر الرقمية خدمات وزارة العمل الإلكترونية كعب العمل للمرة الأولى استخراج كعب العمل من المنزل شهادة القيد للباحثين عن عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

وزير البترول يبحث مع نظيره التركي إحداث نقلة نوعية في التعاون بمجالات الطاقة والتعدين

وزير البترول يبحث مع نظيره التركي إحداث نقلة نوعية في التعاون بمجالات الطاقة والتعدين

وزير البترول يبحث مع “سوكار” الأذربيجانية تفعيل شراكة استراتيجية طويلة الأجل

وزير البترول يبحث تفعيل الشراكة مع “سوكار” الأذربيجانية

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد