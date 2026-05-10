رسميا.. إطلاق خدمة «كعب العمل» إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية

أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك تيسيرا على المواطنين لمنع التزاحم.

ما هي خدمة «كعب العمل»؟

هي خدمة مجانية تتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية بكل سهولة ويسر.

وتستهدف الخدمة الجديدة توفير تجربة رقمية مبسطة تُمكن المواطنين من تقديم الطلب في أي وقت وعلى مدار الساعة، مع ضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الإجراءات من خلال منظومة رقمية مؤمنة.

كما تسهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات وتقليل الاعتماد على المتابعة اليدوية، فضلاً عن دعم منظومة اتخاذ القرار وفق بيانات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونيا.

رابط استخراج كعب عمل

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية بالضغط هـــــنــــــا.

ـ تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

ـ الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة إصدار شهادة قيد.

ـ اتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة.

الرد خلال 24 ساعة

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

وتضم منصة مصر الرقمية حاليا أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية، ومن المقرر إضافة نحو 50 خدمة جديدة حتى نهاية العام الجاري.

تقليل التكدس بمكاتب العمل

من المقرر أن تسهم الخدمة الجديدة في تقليل التكدس بمكاتب العمل، وتخفيف العبء الإداري على العاملين بالوزارة، ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات بدقة وشفافية، بما يعزز جودة الخدمة ويحقق رضا المواطنين، حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة لتحقيق كفاءة الإدارة الحديثة.

وتستمر وزارة العمل، في توسيع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التحول الرقمي، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التكامل في الخدمات وبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم سياسات سوق العمل.

مشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل

في ضوء التعاون المشترك في مشروع تطوير منظومة خدمات وزارة العمل، يشمل التعاون أيضا رقمنة حزمة متكاملة من الخدمات تصل إلى 13 خدمة، ومن المستهدف الانتهاء منها بنهاية عام 2026، إلى جانب تطوير عدد من التطبيقات لخدمات الوزارة.

كما أن من أبرز الخدمات الرقمية المقرر الانتهاء من إتاحتها عبر منصة «مصر الرقمية» خلال العام الجاري، خدمات قياس المهارة، ومزاولة المهنة، وخدمات تصاريح العمل للأجانب، والعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى إتاحة خدمة أخرى ضمن حزمة خدمات كعب العمل.