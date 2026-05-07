وداعًا للطوابير.. استخراج “كعب العمل” إلكترونيًا خلال 24 ساعة عبر منصة مصر الرقمية

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد، المعروفة بـ“كعب العمل”، بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في أساليب تقديم الخدمات العامة.

إطلاق “كعب العمل” إلكترونيًا

أكد وزير العمل حسن رداد، أن إتاحة استخراج شهادة القيد إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحديث منظومة خدمات سوق العمل. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقديمها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، دون الحاجة إلى التوجه للمقار التقليدية.

تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس

وأشار الوزير إلى أن الخدمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات، حيث يمكن للمواطنين استخراج “كعب العمل” في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، ويحد من التكدس داخل مكاتب العمل. كما يعزز ذلك من كفاءة الأداء الإداري ويضمن دقة البيانات وشفافيتها، في ظل الاعتماد على الأنظمة الرقمية الحديثة.

التحول الرقمي.. ضرورة لا رفاهية

وشدد رداد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لرقمنة خدماتها، تستهدف الانتهاء من 13 خدمة رقمية بحلول عام 2026. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكامل حكومي لخدمة المواطن

وأوضح وزير العمل أن التعاون مع وزارة الاتصالات يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث يتم توظيف التكنولوجيا في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، تدعم اتخاذ القرار وتساهم في تطوير سياسات التشغيل. كما أشار إلى التوسع في برامج التدريب الرقمي بالتوازي مع التدريب الميداني، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل محليًا ودوليًا.

خطوات الحصول على الخدمة

ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة إصدار “كعب العمل” الإلكتروني من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر هذا الرابط: https://digital.gov.eg ، ثم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي، والانتقال إلى خدمات وزارة العمل، واختيار “إصدار شهادة قيد”، واتباع الخطوات المطلوبة لإتمام الطلب بسهولة. وتقوم الوزارة بمراجعة الطلب والرد عليه خلال 24 ساعة سواء بالقبول أو الرفض.

“الخزينة الرقمية” للمواطن

وفي حال الموافقة على الطلب، يتم إصدار الشهادة إلكترونيًا، مع إمكانية طباعتها أو إرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني إلى جهة العمل. وتُعد هذه الخدمة نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن، التي تتيح له الاحتفاظ بمستنداته الرسمية بشكل آمن وسهل الوصول، بما يعزز من كفاءة التعاملات الحكومية.

تعكس خدمة “كعب العمل” الإلكتروني توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، يعتمد على التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتيسير الخدمات. ومع استمرار جهود الرقمنة، تبدو ملامح المستقبل أكثر سهولة ومرونة في التعامل مع الجهات الحكومية، بما يضع المواطن في قلب منظومة التطوير.