سكن بديل للإيجار القديم 2026.. مد مهلة التقديم وخطوات الحجز عبر «مصر الرقمية»

تبذل الحكومة المصرية جهودا مكثفة من أجل توفير سكن كريم لجميع المواطنين بأنظمة وطرق مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

ومن بين هذه الجهود، سعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة لشاغلي الإيجار القديم

وقد مدت الدولة فترة التقديم أكثر من مرة، وذلك في إطار حرصها على حصول جميع المستحقين على وحدات سكنية.

مد فترة التقديم على السكن البديل

ومد مجلس الوزراء فترة التقديم الخاصة بالمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المُهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

١٠ آلاف وحدة كمرحلة أولى

وقال المُتحدث الرسمي إن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار بواقع ١٠ آلاف وحدة كمرحلة أولى، حيث استعرضت تطورات موضوع السكن البديل ارتباطا بقانون الإيجار القديم، والجهود المبذولة لتشجيع الايجار الجديد والايجار التمليكي.

كما استعرضت الوزيرة تطورات مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، ونسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة.

طرق التقديم على السكن البديل

خدمة السكن البديل تهدف إلى تمكين المستأجرين الخاضعين لأحكام قوانين الإيجار القديمة من التقديم إلكترونيًا عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية).

وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

تتيح المنصة للمستأجرين:

1. تقديم الطلب إلكترونيًا بشكل آمن وسهل من خلال حساب المستخدم على المنصة.

وفي المرحلة التالية:

1. رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

2. متابعة حالة الطلب في جميع مراحله إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.

3. تقديم التظلم إلكترونيًا في حالة رفض الطلب خلال المدة المحددة قانونًا.