5 معلومات تهمك في طرح الإسكان الاجتماعي 2026.. الأماكن والمساحات

أيام قليلة تفصلنا عن الطرح المنتظر لوزارة الاسكان والخاص بشقق الاسكان الاجتماعي 2026، والتي تم تحديد عددها بنحو 50 ألف شقة في عدد من المحافظات.

وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

أماكن طرح شقق الاسكان الإجتماعي

وسيتم الطرح الوحدات عدد من المحافظات، من بينها الجيزة و المنيا – أسوان – قنا – بني سويف – الفيوم – أسيوط – المنوفية – الأقصر.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026

لن تختلف أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026، عن اسعار الطرح السابق، فالفروق ستكون محدود للغاية.

تراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح السابق تسليم 36 شهرا بين 850 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمنخفضي الدخل ما بين 75 إلى 90 متر.

تتراوح مساحات شقق متوسطي الدخل ما بين 100 إلى 120 متر.



حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 2026

من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.

ويشمل الطرح الجديد نحو 50 الف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

إدخال البيانات الشخصية بدقة

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل)

تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل العمر عن 21 عامًا

التقديم في محافظة محل السكن أو العمل

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا

الأوراق المطلوبة

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة إثبات الدخل

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز



