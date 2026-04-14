خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الرئيس الإيراني: الدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات
اتحاد الكرة يكشف كواليس أزمة جلسة استماع الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتصاد

5 معلومات تهمك في طرح الإسكان الاجتماعي 2026.. الأماكن والمساحات

شقق سكنية
آية الجارحي

أيام قليلة تفصلنا عن الطرح المنتظر لوزارة الاسكان والخاص بشقق الاسكان الاجتماعي 2026، والتي تم تحديد عددها بنحو  50 ألف شقة في عدد من المحافظات.

وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.  

أماكن طرح شقق الاسكان الإجتماعي 

وسيتم الطرح الوحدات  عدد من المحافظات، من بينها الجيزة  و المنيا – أسوان – قنا – بني سويف – الفيوم – أسيوط – المنوفية – الأقصر.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026

لن تختلف أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026، عن اسعار الطرح السابق، فالفروق ستكون محدود للغاية.

 

تراوحت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح السابق  تسليم  36 شهرا بين 850 ألف جنيه وحتى 900 ألف جنيه.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 

تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمنخفضي الدخل ما بين 75  إلى 90 متر.

تتراوح مساحات شقق متوسطي الدخل ما بين 100  إلى 120 متر.
 

 حجز وحدات الاسكان الاجتماعي  2026 

 من المرجح أن يتم فتح باب التقديم على الوحدات خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب منصة مصر العقارية.  

ويشمل الطرح الجديد نحو 50 الف من الوحدات السكنية، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المدعوم. 

 خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

  يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية: 

 إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

 إدخال البيانات الشخصية بدقة 

استكمال استمارة الحجز الإلكترونية  

سداد مقدم الحجز عبر وسائل الدفع المتاحة

رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي – إثبات الدخل) 

 تقديم إيصالات السداد عبر مكاتب البريد 

 متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتيجة 

 شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي  2026  

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :  

أن يكون المتقدم مصري الجنسية 

 ألا يقل العمر عن 21 عامًا 

 التقديم في محافظة محل السكن أو العمل  

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا  

الأوراق المطلوبة 

تشمل المستندات الأساسية

صورة بطاقة الرقم القومي  

شهادة إثبات الدخل 

إيصال مرافق حديث

قسيمة الزواج (إن وجدت)  

شهادات ميلاد الأبناء

إيصال سداد مقدم الحجز   


 

الاسكان سكن لكل المصريين الاسكان الاجتماعي 2026 مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026 أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2026 أماكن طرح شقق الاسكان الإجتماعي خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية منصة مصر العقارية صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: توجيهات الرئيس بسن قوانين للأحوال الشخصية يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية

محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء تشريع يعكس هوية الدولة

وحدات الإيجار القديم

مهلة جديدة حتى 12 يوليو.. المستحقون لشقق الإسكان البديل طبقا لقانون الإيجار القديم

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد